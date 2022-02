Un violento incidente si è verificato questa mattina 8 febbraio, intorno alle ore 8, nei pressi dell’uscita di Mugnano dell’Asse Mediano. Vittima del terribile sinistro un uomo che era a bordo di uno scooter.

Scontro tra auto e scooter sull’Asse Mediano

Secondo una primissima ricostruzione, il centauro avrebbe impattato un auto che lo ha sbalzato per diversi metri. L’urto violento ha rischiato che l’uomo venisse travolto anche dalle altre auto in corsa che in quel momento stavano transitando sulla strada a scorrimento veloce.

Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto serie. Anche i carabinieri hanno raggiunto il luogo dell’incidente per i rilievi del caso. Il traffico, al momento risultata bloccato in entrambe le direzioni.

