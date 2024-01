A Torre Annunziata un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver sistematicamente maltrattato il proprio figlio, ora dodicenne, per circa tre anni.

L’allarme è scattato quando il ragazzo ha avuto il coraggio di confidarsi con gli educatori della comunità per minori in cui si trovava insieme alla sua sorellina di sette anni.

La formale denuncia è stata presentata dal responsabile della comunità, il quale ha riferito di avere ricevuto alcune note vocali preoccupanti inviate dal dodicenne al proprio educatore. Il giovane aveva rivelato di essere stato vittima di aggressioni fisiche da parte del padre, che lo aveva minacciato anche con un coltello in alcuni casi.

Diversi i casi di violenza denunciati

Gli investigatori hanno approfondito la questione, ascoltando il minore e gli operatori della comunità. Le indagini hanno rivelato che si trattava di una serie di episodi, che si protraeva per almeno tre anni, durante i quali il giovane sarebbe stato soggetto a vessazioni e violenze da parte del genitore. In alcuni casi, il dodicenne si sarebbe presentato in comunità con evidenti lividi, di cui la madre e il ragazzo stesso avevano mantenuto riservatezza sulla natura specifica.

L’uomo, ora sotto custodia, è stato condotto nel carcere di Salerno, dove dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. La comunità e gli educatori stanno fornendo supporto psicologico al giovane e alla sua sorellina, mentre le autorità competenti continuano le indagini per assicurare giustizia in questa triste vicenda di abusi domestici.