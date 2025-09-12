Su delega della Procura della Repubblica di Napoli, i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli a carico di due uomini, accusati di rapina e sequestro di persona in concorso.

Travestiti da postini rapinano professionista: due arresti a Fuorigrotta, caccia ai complici

I fatti risalgono al 19 marzo scorso, quando due malviventi, travestiti da postini, riuscirono a introdursi nell’abitazione di un anziano professionista nel quartiere di Fuorigrotta. Con la scusa di consegnare un pacco, fecero entrare altri due complici: la vittima fu immobilizzata con fascette di plastica e costretta ad assistere al furto di 25mila euro custoditi in cassaforte.

Le indagini, coordinate dalla Procura partenopea, hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, a numerose testimonianze, ad attività tecniche e a perquisizioni mirate. Resta ora aperta la caccia agli altri complici del colpo.