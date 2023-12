Si infiamma la polemica sui trasporti per la notte del 31 dicembre e la mattina del 1 gennaio a Napoli e in provincia. L’Eav (che gestisce Cumana e Circumvesuviana ma anche trasporti su gomma nell’area metropolitana di Napoli) non ha infatti garantito il prolungamento orario dei servizi.

Al fine di garantire la mobilità per tutta la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, la Linea 1 della Metropolitana Piazza Garibaldi-Piscinola prevederà corse ogni 10 minuti e i parcheggi di interscambio resteranno aperti tutta la notte con il potenziamento dei servizi di vigilanza. Il trasporto su gomma cesserà alle ore 19.

Da parte di Eav è invece arrivato lo stop al prolungamento delle corse per la Cumana. “La Cumana – ha dichiarato il presidente Eav Umberto De Gregorio – è una ferrovia e procedere con un prolungamento significherebbe un impiego di risorse ampio”.

Ancora una volta le periferie saranno quindi messe all’angolo per quanto riguarda la possibilità di partecipare alla festa che saluta il vecchio anno e dal benvenuto al nuovo. Il trasporto pubblico sarebbe stato fondamentale per procedere verso il capoluogo dai comuni dell’hinterland napoletano.

Le raccomandazioni di Manfredi a usare i mezzi pubblici

La chiusura da parte di De Gregorio va il netto contrasto con le raccomandazioni del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi che ha sensibilizzato i napoletani a non prendere le auto, favorendo la possibile scelta predisponendo dei parcheggi delle aree di prossimità delle metro e funicolare. Anche il prefetto, Michele di Bari ha puntato su questa visione più “ecologica” chiedendo il prolungamento della linea due Pozzuoli Gianturco con 33 nuovi treni di messi in campo.

Il capodanno a Napoli non sarà quindi per tutti. Non tutti potranno infatti godere dello spettacolo in Piazza del Plebiscito. Piazza Trieste e Trento e Monte di Dio saranno chiuse al traffico veicolare. Anche via Acton subirà notevole limitazioni, così come il lungomare.