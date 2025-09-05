Trasnova, Ciarambino: serve un’azione forte anche della Regione

«Sulla preoccupante crisi occupazionale che coinvolge i 53 lavoratori della Trasnova in servizio presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, che il prossimo dicembre rischiano di restare senza un lavoro, ho presentato una nuova interrogazione alla giunta regionale che verrà discussa il prossimo mercoledì in Consiglio regionale. Occorre alzare l’attenzione su questa vicenda anche in vista anche dell’incontro programmato per il 16 settembre al ministero, perchè si trovi una soluzione che consenta di salvare i posti di lavoro – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – L’assenza di Stellantis all’incontro convocato dal Prefetto è un segnale grave, che non va sottovalutato.

È urgente che tutte le forze politiche e sociali si uniscono ai lavoratori in questa battaglia che riguarda il destino del lavoro nella nostra terra. Allo stesso modo è indispensabile un impegno istituzionale forte e concreto da parte della Regione Campania per tutelare i lavoratori coinvolti e le loro famiglie, evitando che diventino vittime delle strategie di una multinazionale che guarda al profitto e alla spietata legge del mercato globale anzichè garantire un futuro solido per il settore automotive campano» conclude Ciarambino