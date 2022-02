Una vicenda horror quella che arriva dalla provincia di Trapani. Un nonno di 68 anni avrebbe abusato della nipotina di 6 anni e le avrebbe tra l’altro mostrato materiale pornografico per “farle vedere come si fa”.

Trapani, nonno orco abusa della nipotina di 6 anni

La vicenda risale al 24 agosto, quando i genitori vanno a riprendere la figlioletta dopo averla affidata all’uomo. In auto, la piccola racconta ai genitori che la mattina il nonno le aveva mostrato sullo smartphone foto di donne e uomini nudi che avevano un rapporto intimo. Non solo: la vittima ha anche spiegato che l’anziano l’ha condotta in bagno per mostrarle le parti intime. A quel punto i genitori hanno fatto ulteriori domande ed è emerso dalle parole della bimba che il nonno l’avrebbe molestata sessualmente l’anno prima.

Una ricostruzione raccapricciante, che ha spinto mamma e papà a denunciare tutto ai magistrati nel novembre scorso. A occuparsi del caso la Procura di Sciacca. La bimba davanti agli psicologi nominati dall’autorità giudiziaria ha raccontato con lucidità i comportamenti del nonno e ha descritto fatti e particolari in maniera puntuale. A quel punto sono scattate immediatamente le indagini e i risultati degli accertamenti hanno consentito di appurare che nei due smartphone dell’uomo ci sono link che riconducono a siti pornografici.

Pedofilo incastrato dal cellulare

A inchiodare il 68enne i dati del cellulare: «La cronologia delle ricerche via web di uno dei due cellulari – spiegano gli investigatori dell’Arma – conferma la versione della piccola: il 24 agosto 2021 su quel telefono sono scorse le immagini di video pornografici, il cui contenuto corrisponde al racconto della vittima». Per l’uomo adesso si sono spalancate le porte del carcere. Ha rovinato una famiglia e ha segnato per sempre la sensibilità della nipotina.