Tragedia sulla strada Statale 145 “Sorrentina, Domenico Autiero muore a 28 anni dopo il violento impatto contro un’auto. I fatti di cronaca sono accaduti nella serata di ieri, lunedì 5 agosto.

Tragico scontro nel napoletano, il rider Domenico muore dopo la consegna delle pizze

Il 28enne, rider di Torre Annunziata, era a bordo del suo scooter ed era di ritorno dopo una consegna delle pizze quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto a bordo della quale viaggiavano dei turisti stranieri. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada di competenza del Comune di Castellammare di Stabia, all’altezza della diramazione che porta verso il centro città.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il personale medico ha tentato di soccorrere il centauro per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita presso l’ospedale di Castellammare, per eventuali ulteriori accertamenti. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta.

Domenico, 28 anni compiuti nel luglio scorso era molto conosciuto nel suo paese. Decine i messaggi comparsi sui social subito dopo l’accaduto. “Ti ho visto crescere da ragazzino in oratorio sempre sorridente disponibile e pieno di valori… Ciao Sampè Sarai sempre nei nostri cuori”, scrive un suo amico.