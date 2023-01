Un carabiniere di 46 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale Casilina 6 Dir, tra Venafro (Isernia) e San Pietro Infine (Caserta); il militare, campano, prestava servizio a Roma.

Tragico incidente sulla statale: morto carabiniere casertano

I fatti sono avvenuti nella giornata di oggi, 4 gennaio 2023. Vincenzo Testa era originario di Capriati al Volturno, ultimo comune della provincia di Caserta prima del confine con il Molise è rimasto vittima del terribile incidente. Nello scontro, un frontale tra due autovetture, è rimasto ferito anche l’altro conducente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per tutti gli accertamenti. “Proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali” ha annunciato il sindaco di Capriati a Volturno, Rocco Marcaccio. Intanto, secondo quanto si appreso la salma del 46enne non è stata restituita ai familiari, ma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per acquisire ulteriori elementi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.