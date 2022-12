Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 28 dicembre, in località Viceno nel comune di Castel Viscardo, nella provincia di Terni.

Tragico incidente sul lavoro, muore operaio campano di 36 anni

Un operaio di 36 anni, residente in provincia di Avellino, è morto mentre si stava occupando dei lavori di posizionamento di un metanodotto. L’uomo è stato trovato con la faccia riversa nello scavo per la posa delle tubazioni a 5 metri di profondità, ma la dinamica non è ancora chiara. La notizia del terribile incidente è stata resa nota dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto.

Insieme ai pompieri sono giunti, sul luogo della tragedia, anche i carabinieri e gli operatori dell’Usl per gli accertamenti. L’area dell’incidente mortale è stata transennata per consentire agli inquirenti di svolgere tutti i rilievi del caso.

Inutili i soccorsi prestati all’operaio irpino. La salma è ora a disposizione del magistrato di turno. La tragica notizia si è subito diffusain paese dove i lavori erano in corso ormai da alcuni giorni.