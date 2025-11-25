Tragico incidente a Vitulazio: Giuseppina perde controllo dell’auto e sbatte contro albero

Drammatico incidente nella serata di ieri, lunedì 24 novembre, sulla Provinciale 146, tra via Tufo e la Statale Appia, in località Simeone, nella periferia di Vitulazio, nel casertano. A perdere la vita è stata Giuseppina Lungo, 44 anni, residente nella zona. La donna era alla guida della sua utilitaria, una Fiat Punto, quando ha improvvisamente sbandato, finendo la corsa contro un albero.

Vitulazio, l’impatto non ha lasciato scampo alla vittima

Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla conducente. Il corpo della donna è stato trovato esanime accanto al veicolo, facendo immediatamente temere il peggio ai primi soccorritori. Sul posto è giunto il personale del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.