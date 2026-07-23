Ischia, perde il controllo del TMax e si schianta contro un albero: morto un 65enne

Tragedia ieri pomeriggio a Ischia, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Castiglione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un albero

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 65enne, residente sull’isola, stava percorrendo via Castiglione a bordo del suo Yamaha TMax quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Lo scooter è finito violentemente contro un albero ai margini della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato il ferito all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno nel tentativo di salvargli la vita.

Inutili i soccorsi: il 65enne è deceduto in ospedale

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito gravissime. Il 65enne è deceduto poco dopo il ricovero presso il presidio ospedaliero ischitano. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la salma è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta ad autopsia, esame che contribuirà a chiarire le cause del decesso e a verificare eventuali elementi utili alle indagini.