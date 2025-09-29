Incidente stradale mortale questa mattina a Capodimonte. Dopo l’omicidio avvenuto ieri, domenica 28 settembre, in cui ha perso la vita il 33enne Umberto Russo, già noto alle forze dell’ordine, il quartiere collinare è stata nuovamente teatro di un drammatico episodio.

Tragico incidente a Capodimonte, Francesco muore in ospedale: aveva 61 anni

Nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi: due automobili e uno scooter. Ad avere la peggio è stato Francesco Ciccarelli, 61 anni, rimasto gravemente ferito nello scontro. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale CTO, dove i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo.

Purtroppo, a causa del grave trauma cranico riportato, non c’è stato nulla da fare: Ciccarelli è deceduto poco dopo il ricovero. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, ancora in fase di accertamento, oltre a diverse ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi.