Napoli, incidente a Capodimonte tra due auto e uno scooter: persona in fin di vita

Grave incidente questa mattina a Capodimonte. Coinvolti tre veicoli. Si tratterebbe – come anticipa Il Mattino – di due automobili e uno scooter. Una persona verserebbe in gravi condizioni.

L’impatto è avvenuto a poche centinaia di metri da dove si è consumato l’omicidio, ieri mattina, di Umberto Russo, 33enne già noto alle forze dell’ordine.  Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia municipale insieme ai sanitari del 118.

La ricostruzione della dinamica non è ancora chiara, ma il ferito più grave è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Cto in codice rosso. L’uomo, che ha riportato un serio trauma cranico, è attualmente sottoposto a manovre di rianimazione da parte dei medici.

