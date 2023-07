Macabra scoperta quella fatta nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio, in viale Lincoln, a Caserta. Un uomo di 70 anni, così come riporta il quotidiano Edizione Caserta, è stato ritrovato senza vita mentre era sotto la doccia.

Tragica scoperta a Caserta, ritrovato morto sotto la doccia

La vittima, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morta diverse ore prima, probabilmente in mattinata. L’allarme è scattato quando alcuni familiari hanno provato a mettersi in contatto con l’uomo senza però avere risposta. A quel punto sono stati allertati i soccorsi che, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo della vittima adagiato nella doccia.

L’ipotesi presa in considerazione è che l’anziano si sia sentito male mentre era in bagno e non sia riuscito a dare l’allarme. Grande sconcerto nella zona della tragedia dove l’uomo era molto conosciuto e benvoluto. Sulla salma, con molta probabilità, il pm di turno potrebbe disporre l’esame autoptico che determinerà l’esatta dinamica di quanto accaduto.