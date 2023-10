NAPOLI. Paura ieri sera al Porto di Napoli quando un traghetto della Caremar è finito contro la banchina. I fatti sono avvenuti a Porta di Massa intorno alle 19:20, quando la nave era in fase di attracco.

Sono ben 8 i feriti a causa dell’impatto che è stato particolarmente violento. Degli 8, sette sono feriti in forma lieve e uno in modo più serio. I passeggeri che sono rimasti contusi sono stati soccorsi sul posto dalla Guardia Costiera e dal 118.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Secondo la Capitaneria di Porto, due sono le ipotesi al vaglio: l’urto potrebbe essere stato causato o da un errore umano o da un guasto tecnico.

Il traghetto, un Adeona della Caremar, era partito da Ischia via Procida e diretto a Napoli dove è avvenuto l’incidente.

I passeggeri a bordo del mezzo erano circa 370 e, dalle ricostruzioni, solo i passeggeri presenti sul ponte esterno avrebbero visto lo sviluppo della manovra, mentre molti altri erano già in piedi procedendo verso le vie di uscita. Il traghetto non ha riportato danni e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.