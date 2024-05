Un grave incidente stradale si è verificato oggi sull Asse Mediano nel tratto in corrispondenza del km 3,250, nel territorio comunale di Giugliano.

L’evento ha coinvolto due scooter e ha provocato la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione di Lago Patria, con la circolazione deviata in loco per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi degli inquirenti.

Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul luogo dell’incidente per gestire l’emergenza e lavorare al ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Tragedia sull’Asse Mediano, muore scooterista: strada chiusa

L’incidente è avvenuto lungo la corsia centrale.

Sul posto sono presenti gli uomini del 118, che hanno constatato il decesso di uno scooterista e prestato immediato soccorso all’altro.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre i veicoli coinvolti sono stati rimossi dalla carreggiata per permettere la riapertura della strada.

Si rinnovano gli appelli alla prudenza sulla strada, soprattutto in tratti ad alto rischio come quello dell’Asse Mediano. Aggiornamenti ulteriori verranno forniti non appena disponibili.