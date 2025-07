Drammatico incidente nel pomeriggio di lunedì 21 luglio sull’autostrada A1, nel tratto tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze. A perdere la vita è stato Ottavio De Angelis, autotrasportatore 48enne di Giugliano, rimasto intrappolato nella cabina del tir che stava conducendo.

Tragedia sull’A1, muore autotrasportatore 48enne: Ottavio era di Giugliano

Il mezzo pesante, carico di bottiglie d’acqua minerale, per cause ancora in fase di accertamento ha sbandato violentemente, impattando contro il guardrail prima di ribaltarsi e finire parzialmente sulla corsia opposta.

L’allarme è scattato intorno alle 16.45. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre l’uomo dalla cabina completamente accartocciata. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari, le condizioni del conducente sono apparse subito gravissime e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani.

Il carico trasportato si è disperso sull’asfalto, provocando la temporanea chiusura di entrambe le carreggiate e paralizzando il traffico in direzione Roma e Firenze. Si sono formati oltre quattro chilometri di coda, con pesanti disagi per gli automobilisti.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Autostrade per l’Italia. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sono un malore improvviso del conducente o l’eccessiva velocità. La salma di Ottavio De Angelis è stata trasferita all’ospedale di Orvieto, dove sarà sottoposta ad accertamenti medico-legali.