Incendio a Dimaro, a fuoco capanno della legna a due passi dal ritiro del Napoli

Incendio a Dimaro, dove un capanno ha preso fuoco. Poco dopo l’1 del mattino è andata in fiamme una casetta per la legna situata ad un chilometro di distanza dallo “Sporthotel Rossati” dove il Club Napoli è in ritiro.

Incendio a Dimaro, ritiro del Napoli molto vicino

Il capanno si trovava di fronte al “Ristorante Pizzeria la Spleuza da Streza”in Val di Sole, locale ritrovo storico della squadra e della società calcistica. Non sono ancora note le cause che hanno fatto scoppiare l’incendio. Secondo le prime indagini il rogo potrebbe ricondursi al malfunzionamento del quadro elettrico.

Ha preso fuoco anche un furgone parcheggiato di fianco alla struttura. All’interno del capanno erano conservate, oltre che la legna per la pizzeria, una bicicletta elettrica, delle lampadine sotto carica e una bombola di gas da 15 litri, che, esplodendo, ha provocato un boato. La deflagrazione ha allarmato i residenti della zona.