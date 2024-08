Ancora una tragedia sul lavoro in Campania. A Scafati, in provincia di Salerno, un operaio di 68 anni è morto in seguito a un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 8 agosto.

Tragedia sul lavoro a Scafati, muore operaio della provincia di Napoli

La vittima, originaria di Santa Maria la Carità, nella provincia di Napoli, stava realizzando un muro di contenimento presso un’abitazione privata in via Velleca quando si è verificato l’incidente. Il muro in costruzione sarebbe crollato addosso al muratore non lasciandogli alcuno scampo.

Sul posto si sono recati tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

Sul luogo del tragico incidente sul lavoro sono intervenuti anche i carabinieri delle tenenza di Scafati – unitamente al personale del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dell’Asl di Salerno, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare la precisa dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità nella morte dell’operaio 68enne. Le generalità della vittima non sono state rese ancora note.