Tragedia sul lavoro a Roccavaldina: operaio di Avellino muore dopo una caduta di quattro metri

Ancora tragedia sul lavoro. Un uomo di 69 anni, originario di Avellino, ha perso la vita a Roccavaldina, in provincia di Messina, dopo essere precipitato nel vuoto da un’altezza di circa quattro metri all’interno dei capannoni di un’azienda specializzata nella produzione di laterizi. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava eseguendo lavori di saldatura su travi in ferro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo violentemente al suolo.

Inutili i soccorsi

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il 69enne è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L’area è stata messa in sicurezza e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.