Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 12 aprile, a Pollena Trocchia in via San Giacomo 7, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo una caduta da una scala mentre stava tinteggiando un’abitazione privata. La vittima è Giuseppe Scarpato, originario di Massa di Somma.

Tragedia sul lavoro a Pollena Trocchia: Giuseppe muore cadendo da una scala

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di alcuni metri, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Scarpato è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica esatta dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Non si esclude al momento che l’uomo stesse lavorando in nero.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per gli accertamenti di rito. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni presenti e acquisendo documentazione utile a chiarire la posizione contrattuale della vittima.