Tragedia sul Frecciarossa, 19enne muore soffocato da un boccone

Era a bordo del Frecciarossa 9634 quando si è sentito male, mentre stava mangiando. Un ragazzo di 19 anni, di nazionalità svizzera ma in gita in Italia, è morto per soffocamento.

Tragedia sul Frecciarossa, 19enne muore soffocato mentre mangia un boccone

Come riporta ArezzoNotizie, il giovane era sul treno partito alle ore 11,30 da Napoli centrale ed era diretto a Milano centrale. Arrivato nei pressi della stazione di Arezzo, poco prima delle 14, si è verificato l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il 19enne era insieme ai compagni e un boccone di cibo avrebbe causato una ostruzione delle vie aeree.

Gli accompagnatori e gli amici hanno cercato di prestargli subito aiuto, poi, alla stazione di Arezzo, l’intervento dei sanitari. Ma non c’è stato nulla da fare. La salma del giovane è ora a disposizione della magistratura aretina all’ospedale San Donato, per un’eventuale autopsia.