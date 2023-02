È di poco fa la tragica notizia della morte di un uomo sulla circumvallazione esterna di Villaricca. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, la vittima, Antonio S. residente a Qualiano è deceduto a seguito ad un malore.

Tragedia sul “doppio senso” a Villaricca: Antonio accusa malore e muore

Il 63enne sarebbe stato colpito da un infarto fulminate mentre era a piedi nei pressi della rotonda del cimitero di Villaricca. Immediatamente sul posto è giunta un ambulanza 118. I sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco – così come riferiscono diversi testimoni – ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Marano, guidati dal capitano Alberto Leso, che hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada della circumvallazione. Sotto choc le decine di persone che hanno assistito impotenti alla drammatica scena.