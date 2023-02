Tragedia sfiorata a Napoli dove un uomo alla guida di un’auto ha tentato di eludere un controllo di Polizia speronando prima il veicolo degli agenti e poi ne ha investito uno per guadagnarsi la fuga.

Tragedia sfiorata Napoli, fugge all’alt e investe poliziotto

I fatti sono accaduti ieri mattina in corso Meridionale a Napoli. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sono interventi sul posto per una lite tra due persone all’interno di un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la vettura segnalata ma il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale danneggiando altre vetture in sosta fino a quando, giunto sulla rampa d’accesso alla statale 162, ha impattato contro la volante; in quel momento, l’uomo ha innestato la retromarcia colpendo uno degli operatori che era sceso dall’autovettura per poi riprendere la fuga in direzione di via Gianturco dove ha abbandonato il veicolo tentando di dileguarsi a piedi; infine, con il supporto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Carlo-Arena, è stato bloccato.

Y.F., 49enne tunisino con precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione e per porto di oggetti atti ad offendere, nonché denunciato in violazione della misura cui è sottoposto poiché sprovvisto della patente di guida.