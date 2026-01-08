Tragedia sfiorata al Vomero, crolla un cornicione davanti a nota pizzeria: auto danneggiate

Paura nella notte a Napoli, nel quartiere Vomero, dove poco dopo la mezzanotte è crollato un cornicione da un palazzo di via Vincenzo d’Annibale, nei pressi di piazza Bernini e piazza degli Artisti. L’episodio è avvenuto all’esterno della storica pizzeria Condurro: solo per puro caso nessuna persona è rimasta ferita.

Calcinacci su strada e marciapiede

Il distacco di una consistente quantità di materiale ha sfondato il parabrezza e danneggiato la carrozzeria di almeno due auto parcheggiate lungo la strada. L’asfalto e il marciapiede sono stati completamente ricoperti di calcinacci, creando una situazione di potenziale pericolo. In quei momenti alcuni clienti stavano uscendo dalla pizzeria, rischiando di trovarsi sotto il crollo. Solo la coincidenza ha evitato conseguenze ben più gravi, trasformando l’episodio in una tragedia sfiorata.

Area messa in sicurezza

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno provveduto a transennare l’area e a mettere in sicurezza la zona. Avviati anche gli accertamenti sulle condizioni statiche dell’edificio, per verificare eventuali ulteriori rischi per la pubblica incolumità.