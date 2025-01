Tragedia sfiorata al Parco nuovo mondo di Giugliano: crollano due pali e un albero

Tragedia sfiorata al parco nuovo mondo di Giugliano. Il crollo di due pali dell’illuminazione e di un albero si sono registrati negli ultimi giorni nel parco residenziale di via Marinone, nel quartiere di Casacelle. Due drammi sfiorati, ampiamente prevedibili viste le condizioni in cui versa il complesso. Il maltempo di domenica, associato alle forti raffiche di vento, e al decadimento generale del parco, ha fatto sì che un albero che cinge l’area residenziale si abbattesse su un’auto parcheggiata. Mentre un palo dell’illuminazione venisse giù all’interno di un’aiuola e un altro su strada. Solo per un caso non si sono registrati feriti.

La manutenzione spetta a Napoli servizi, dato che il parco è di proprietà del comune di Napoli. Ma gli abitanti denunciano il totale abbandono.