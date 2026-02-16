Tragedia sfiorata a Napoli: rissa tra ragazzi al McDonald’s, uno estrae un coltello

Paura questa notte in via Lepanto, all’interno del McDonald’s, dove i Carabinieri della PMZ Bagnoli sono intervenuti per una violenta colluttazione tra un gruppo di adolescenti. Secondo una prima ricostruzione, alcuni ragazzini tra i 16 e i 17 anni avrebbero dato vita a una rissa per cause ancora in corso di accertamento. Nel corso dello scontro, uno dei giovani avrebbe estratto un coltello, tentando di colpire un altro ragazzo coinvolto.

Il colpo non va a segno

Il fendente, fortunatamente, ha solo lacerato il giubbino della vittima, senza provocare ferite. L’episodio ha però generato momenti di forte panico tra i presenti all’interno del locale. All’arrivo dei militari, la situazione è stata riportata alla calma. Al momento non risultano persone ferite.

Indagini in corso

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per risalire all’identità di tutti i giovani coinvolti e chiarire l’esatta dinamica dei fatti, nonché l’eventuale responsabilità penale dei soggetti presenti.