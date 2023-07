Tragedia a San Cipriano d’Aversa, investito e ucciso da auto in corsa

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio, nella zona di corso Umberto I, tra San Cipriano d’Aversa e Casal di Principe.

Tragedia nell’agro aversano, investito e ucciso da auto in corsa

Come riporta il quotidiano locale Edizione Caserta, a perdere la vita un uomo di nazionalità straniera. Il pedone stava camminando in strada quando è stato preso in pieno da un’auto in corsa che lo ha ucciso sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118 che, giunto sul luogo della tragedia, non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.

Le forze dell’ordine hanno identificato la salma e avvisato l’autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico che dovrebbe essere ora disposto dal magistrato di turno della Procura di Napoli Nord.