Non ce l’ha fatta Matteo P., il ragazzo di 15 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo corso Garibaldi, a Salerno, nei pressi della sede Inps e della stazione ferroviaria.

Tragedia nella notte a Salerno: muore 15enne coinvolto in un incidente in scooter

Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un 21enne quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo si è scontrato con un’automobile. Dopo l’impatto, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo e i due occupanti sono stati sbalzati sull’asfalto. Restano da chiarire le dinamiche dell’accaduto, compreso se l’auto coinvolta fosse in movimento o in sosta al momento della collisione.

Le condizioni del quindicenne sono apparse subito disperate a causa di un grave trauma toracico. Trasportato d’urgenza all’ospedale universitario Ruggi d’Aragona, è stato sottoposto a tutte le manovre di soccorso e rianimazione, ma i tentativi dei medici si sono rivelati inutili. Nello stesso ospedale è ricoverato anche il 21enne che era alla guida dello scooter. Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.