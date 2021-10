Torre Annunziata. E’ morto per le ferite riportate dopo una caduta da un’altezza di 6 metri, Mario Papa, 23enne di Torre Annunziata, rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in un’azienda che produce materiale sportivo.

Tragedia nel Napoletano, operaio cade da un capannone e muore: Mario aveva 23 anni

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane si trovava su un muretto e mentre era intento a salire su un piano soppalcato di un capannone avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi ai sanitari del 118. Sul posto anche le forze dell’ordine. Il giovane è stato subito trasportato all’Ospedale del Mare di Ponticelli per le cure del caso, ma alla fine non ce l’ha fatta. Mario Papa è morto purtroppo nella serata di ieri.

“Purtroppo – scrive il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione – Mario non ce l’ha fatta, è una tragedia immane. La notizia della sua morte ci ha sconvolti e lasciati sgomenti. Il primo pensiero è rivolto ai familiari, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio abbracciandoli idealmente in questi momenti tanto drammatici quanto dolorosi, consapevoli del fatto che nessun gesto o parola potrà in alcun modo lenire la loro sofferenza”. Il giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino”. Il capannone dove è avvenuto l’incidente è stato poi posto sotto sequestro dal magistrato.