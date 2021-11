Drammatico incidente lungo la strada provinciale che da San Paolo Bel Sito porta a Palma Campania. Un uomo, Giovanni Allocca, di 46 anni, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre stava percorrendo il tratto stradale.

Tragedia nel Napoletano, moto travolta da un’auto: Giovanni muore a 46 anni

La dinamica è ancora da accertare. Ma stando ad una prima ricostruzione, Allocca era a bordo di una motocicletta e stava con ogni probabilità consegnando un’ordine.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno effettuato i rilevi del caso per determinare l’esatta dinamica e per stabilire eventuali responsabilità.

Appena appresa la tragica notizia, è scattato il tam tam sui social da parte di amici e parenti. Ne hai passate tante nella vita, mi hai raccontato tanto e hai ammesso i tuoi sbagli, e le tue ragioni, avevi una grande fiducia in me e un grande rispetto, avevi iniziato a lavorare, e mi hai detto che stavi male per le tue situazione che ti erano capitate, però volevi cambiare su tante cose, come iniziare a fare un po’ di palestra etc… Stasera sono venuto sul posto dell’incidente poiché non riuscivo a credere a una cosa così brutta. Caro amico che Dio ti illumini in un mondo migliore di questo”, scrive l’amico Enzo.