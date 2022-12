Era alla guida della sua auto, una Fiat Panda, quando si è sentito improvvisamente male ed è deceduto poco dopo. A morire è Vincenzo Razzano, di 74 anni che, nonostante sia stato colto da un malore, è riuscito ad accostare e fermare il veicolo su cui viaggiava.

Tragedia nel giorno dell’Immacolata, uomo si sente male mentre guida e muore

L’episodio, come riportato da Edizione Caserta, si è verificato ieri mattina, in via Astolella, arteria di periferia al confine con Cervino. L’uomo, come detto, era a bordo della sua vettura quando, si è sentito male. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma per il 74enne ormai non c’era già più niente da fare.

Sul posto i carabinieri della locale stazione e del Norm di Maddaloni. Presente anche il medico legale che ha constatato il decesso per cause naturali riconsegnando la salma alla famiglia. In via Astolella è arrivato anche il medico di famiglia che ha appurato come l’uomo soffrisse di problemi cardiaci. I parenti della vittima hanno già fissato i funerali: si terranno oggi nella chiesa di San Vincenzo Ferreri, a Santa Maria a Vico, alle 11 e 30.