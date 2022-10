Tragedia nel casertano, Vincenzo muore schiacciato dal suo trattore

Tragico incidente sul lavoro nel casertano dove un uomo di 72 anni, Vincenzo Rivetti, è deceduto schiacciato dal suo trattore. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 ottobre.

Dramma nel casertano, 72enne muore schiacciato dal trattore

L’uomo, un ex poliziotto in pensione, è morto mentre era sul suo trattore in un terreno agricolo, in via Cesa a Maddaloni, al confine con Cervino – cittadina della quale l’uomo era originario. Il 72enne è deceduto sul colpo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I pompieri si sono comunque adoperati per liberare la salma, incastrata sotto al trattore: il corpo del 72enne, su disposizione del magistrato di turno, anch’egli intervenuto sul posto, è stato affidato alla famiglia, che così potrà procedere nei prossimi giorni con i funerali.