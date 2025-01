Doveva essere una giornata di festa e invece l’ultimo pranzo delle festività si è trasformato in tragedia. Giovanna Piccirillo, 59 anni, è deceduta improvvisamente ieri, lunedì 6 gennaio, in provincia di Caserta.

Tragedia nel casertano: Giovanna muore improvvisamente durante il pranzo in famiglia

La donna si trovava a pranzo con sua madre nell’abitazione di via Severino a Caiazzo quando, improvvisamente, è stata colpita da un malore. La gravità della situazione è stata evidente fin da subito. Gli operatori sanitari, allertati immediatamente, sono giunti sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il dramma ha lasciato un vuoto incolmabile tra i familiari e amici, che ricordano Giovanna come una persona gentile e sempre disponibile. La comunità di Caiazzo, profondamente scossa, si unisce al lutto della famiglia per questa perdita improvvisa e dolorosa.

In attesa delle decisioni delle autorità sanitarie, sarà probabilmente l’autopsia a chiarire le cause del decesso, che al momento sembrano attribuibili a un arresto cardiaco fulminante.