Tragedia in spiaggia a Pozzuoli. Una donna è deceduta, probabilmente dopo aver accusato un malore, mentre si godeva qualche ora di relax sul litorale flegreo. Ad anticipare la notizia è il quotidiano online sito Cronaca Flegrea.

Tragedia in spiaggia a Pozzuoli, donna accusa malore e muore

La vittima, un’anziana signora di 70 anni, si trovava presso il lido Napoli a Lucrino quando si è accasciata a terra esanime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche carabinieri della locale compagnia per i rilievi del caso.

I militari dell’arma hanno ascolto anche diversi testimoni per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul corpo della vittima potrebbe essere disposta l’autopsia per accertare la causa della morte. Al momento non è stata resa nota l’identità della donna.