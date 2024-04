Notte di paura al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Dopo la sfuriata di una coppia di coniugi, a farne le spese sono state la struttura ospedaliera e una operatrice socio-sanitaria, che ha riportato un trauma cranico.

Pozzuoli, operatrice socio-sanitaria aggredita da paziente al pronto soccorso: “Non voglio più aspettare”

Stando a quanto denunciato da Nessuno Tocchi Ippocrate, attorno alle 2, il marito avrebbe trasportato la moglie in pronto soccorso per una colica renale. Un codice verde, quello applicato dai sanitari che operano al triage del pronto soccorso, che nel frattempo si erano già avviati in sala d’attesa.

I due, però, non avendo alcuna intenzione di aspettare il proprio turno, hanno dato di matto: prima l’uomo e poi la donna, sulla scia del marito, hanno distrutto tutto quello che si trovava a portata di mano nella sala d’attesa della struttura ospedaliera. Poi, come se non bastasse, la paziente ha messo una mano in faccia a una oss, per poi spingerla con violenza contro una porta di ferro provocandole un trauma cranico. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine, allertati dai sanitari, che hanno raccolto fino all’alba testimonianze e identificato i due aggressori. La sanitaria, invece, se la caverà con due giorni di prognosi.