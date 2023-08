Dramma in mare a Battipaglia, nel salernitano. Un uomo di 49 anni, di Angri, ha perso la vita dopo essersi gettato in mare per salvare i figli in difficoltà. I fatti sono accaduti nei pressi del lido Malibù.

Tragedia in mare nel salernitano, papà muore annegato per salvare i figli

Il corpo privo di vita è stato ritrovato dai bagnini intervenuti subito invano. I tentativi di rianimazione sono stati infatti inutili. Sul posto gli uomini del 118 (Croce Bianca Salerno) e gli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera.