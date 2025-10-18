Tragedia in Cilento: muore 29enne in un incidente

Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Policastro Bussentino all’ora di pranzo, nel salernitano. In località Isca del Molino, un 29enne del posto, Demetrio Lettieri, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra la moto su cui stava viaggiando e un motocarro condotto dal padre.

Tragedia a Policastro Bussentino: muore 29enne in un incidente

L’impatto è stato devastante. Nonostante l’arrivo immediato dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimare il giovane si è rivelato vano: Demetrio è morto sul colpo, sotto gli occhi attoniti dei familiari e dei residenti accorsi dopo aver udito il forte rumore dell’incidente.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Le indagini dovranno stabilire le cause esatte e le eventuali responsabilità. Il motocarro, guidato dal padre della vittima, è stato posto sotto sequestro insieme alla moto. La posizione dell’uomo è ora al centro delle verifiche da parte degli inquirenti.

Demetrio Lettieri era molto conosciuto nella comunità di Policastro, dove lavorava in un maneggio locale. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto l’intero paese. Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social network, segno del grande affetto e della vicinanza che la comunità sta manifestando a una famiglia colpita da un dolore tanto improvviso quanto insopportabile.