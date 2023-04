Tragedia ad Altavilla, nell’avellinese. Un uomo di 73 anni è morto mentre stava potando una pianta all’interno del suo giardino.

Tragedia in Campania, cade potando una pianta nel suo giardino: morto sul colpo

L’incidente, come riportano i quotidiani locali, è avvenuto intorno alle ore 14 di oggi, lunedì 24 aprile. L’uomo, molto probabilmente, ha perso l’equilibrio durante la potatura. Una caduta accidentale che gli è costata la vita.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata trasportata all’ospedale “Moscati” di Avellino per eventuali accertamenti. La notizia ha destato profondo dolore nella comunità di Altavilla Irpina per la prematura scomparsa di un uomo molto stimato ed apprezzato.