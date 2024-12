Giuseppe Gerardo Lencki, 59 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre 2024, in Contrada Bosco, nell’avellinese. L’uomo era alla guida della sua automobile quando il veicolo è uscito di strada e si è ribaltato. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso.

Tragedia in Campania: accusa malore mentre è alla guida: Giuseppe muore 59 anni

Le prime ipotesi avanzate dagli inquirenti escludono il coinvolgimento di altri veicoli o un impatto violento. Sembra che la causa del ribaltamento possa essere attribuita a un malore che avrebbe colpito Giuseppe mentre era al volante. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:50.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso, Lencki era solo nell’auto al momento dell’incidente. Le autorità locali stanno approfondendo ogni dettaglio per chiarire l’esatta causa della tragedia.