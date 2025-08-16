Una terribile tragedia si è consumata ieri mattina, venerdì 15 agosto, sull’Asse Mediano, nel tratto tra Afragola e Frattamaggiore, intorno alle ore 7.30. Un giovane ha perso la vita in un incidente stradale le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Tragedia di Ferragosto sull’Asse Mediano: muore giovane agente di Polizia Penitenziaria

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118, che hanno tentato una corsa disperata in ospedale. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, poco dopo è giunta la notizia tanto temuta: il giovane non ce l’ha fatta.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo dell’auto che, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo. A seguito della perdita di controllo del veicolo, il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando ferite fatali.

La vittima è Giuseppe D. M., originario di Afragola, appena 23enne. Era un agente di Polizia Penitenziaria, e la notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato profonda commozione e disperazione tra i colleghi e gli amici, che hanno affidato ai social il loro dolore e i messaggi di cordoglio.