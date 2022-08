Tragico incidente sulla Domitiana. Intorno alle ore 4, una ragazza di 22 anni, che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in una vineria di Pinetamare, è stata investita e uccisa da un’auto in corsa.

L’incidente si è verificato a Castel Volturno, all’altezza del chilometro 34, nei pressi della rotonda all’incrocio con via Napoli, nei pressi dell’albergo Golden Tulip. Una Nissan Micra, per cause ancora in fase di accertamento, l’ha presa in pieno facendola sbalzare per diversi metri sull’asfalto. Il conducente dell’auto ha abbandonato qualche metro dopo l’autovettura ed è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Soccorsa immediatamente dai due amici, che hanno avvertito il 118, la ventenne è morta poco dopo nonostante l’arrivo di ambulanza e forze dell’ordine. Ora è caccia all’aggressore. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire quanto accaduto e fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.