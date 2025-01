Tragedia alla FrigoCasa di Gricignano, sindaco di Aversa: “Vicinanza alle vittime e riflessione sulla sicurezza”

“Esprimo la vicinanza ed il più sentito cordoglio ai familiari del giovane Patrizio Spasiano, vittima del tragico incidente di ieri pomeriggio. Un pensiero ai tre lavoratori che sono in ospedale, a cui rivolgo il mio augurio di una pronta guarigione. Questa ulteriore tragedia ci impone delle riflessioni sull’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro”. A dirlo è il sindaco di Aversa, Franco Matacena, commentando quanto accaduto all’azienda Frigocasa, la cui fuoriuscita di ammoniaca da un serbatoio ha provocato il decesso di un operaio 19enne, mentre altri tre colleghi del giovane sono rimasti intossicati.

“È necessario azionare le leve giuste per diffondere maggiore cultura e formazione al fine di prevenire questi tragici episodi, che non sono degni di un paese civile come il nostro. A seguito di comunicazione ufficiale della Prefettura di Caserta, si rappresentano le risultanze delle rilevazioni effettuate da parte di tecnici dell’Arpac”, ha aggiunto il primo cittadino.

“Dagli esiti riferiti, in tre punti interni ed esterni al perimetro aziendale, è stata riscontrata la presenza di ammoniaca con valori inferiori alle soglie stabilite dalla normativa. L’Asl di Caserta-Dipartimento di Prevenzione ha comunicato che non sussiste alcuna condizione di attuale pericolo per la popolazione”, ha proseguito il sindaco di Aversa che ha ringraziato i cittadini per aver “assunto prontamente comportamenti responsabili. Ringrazio la Prefettura di Caserta, per il notevole supporto ed il costante aggiornamento, i volontari della Protezione Civile e tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio”.