Tragedia a San Gregorio Magno durante la festa “Baccanalia”. Una ragazza di 23 anni – le cui generalità non sono state ancora diffuse – ha accusato un malore ed è morta in un locale, una cantina, della festa.

Tragedia alla festa “Baccanalia”: ragazza di 23 anni muore durante l’evento

Sui posto i carabinieri della Compagnia di Eboli che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. La giovane potrebbe essere deceduta o per il malore o per la caduta. Originaria di Ricigliano (SA), la donna era al lavoro in una delle cantine del paese, appositamente allestite per l’evento. La prima serata della sagra è stata annullata in segno di lutto e di rispetto.