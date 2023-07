Domenico Esposito, 28 anni, è stato ucciso nel pomeriggio di ieri, sabato 29 luglio, dopo una lite per futili motivi. L’aggressione si è consumata nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono a Nola, nel napoletano.

Tragedia al Vulcano Buono, Domenico ucciso a coltellate

Dalle prime frammentarie informazioni la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, forse una precedenza o un parcheggio, attorno alle 17.30. Un diverbio tra due giovani, le voci che si alzano, il coltello che spunta all’improvviso: quella del 28enne Domenico Esposito è una morte così assurda che neppure il suo assassino reo confesso, una guardia giurata ventenne (di cui non è stato ancora reso noto il nome), ha saputo spiegarne i motivi alla Polizia che lo ha arrestato.

Domenico è stato colpito da diverse coltellate che lo hanno lasciato a terra in una pozza di sangue. Quando i soccorsi sono giunti sul posto le sue condizioni erano disperate. Il 28enne è trasportato d’urgenza in ospedale al Santa Maria della Pietà di Nola, ed è stato ricoverato in codice rosso. Nonostante gli sforzi dei medici la morte del ragazzo è stata dichiarata attorno alle ore 19.00.

Fermato l’assassino

La Polizia ha fermato e identificato un ragazzo che avrebbe già confessato l’omicidio: si tratta di un 20enne incensurato, originario del quartiere di Secondigliano di Napoli, che lavorerebbe come guardia giurata proprio nel centro commerciale.