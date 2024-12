Una giornata di sport e festa si è tragicamente trasformata in lutto. Nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, durante il “Trofeo Città di Nola”, gara podistica che si è svolta nel comune della provincia di Napoli, Carmine Notaro, presidente dell’associazione “Bikers on the Road” di Saviano e e carabiniere in pensione, è morto improvvisamente mentre presenziava all’evento, colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Tragedia al “Trofeo Città di Nola”: Carmine muore improvvisamente per un malore

Notaro, che era presente con il suo gruppo di ciclisti per omaggiare la competizione, è stato colpito da un malore fatale poco prima dell’inizio delle premiazioni. Il suo decesso ha gettato un’ombra di tristezza sull’intera manifestazione, coinvolgendo emotivamente i partecipanti e gli spettatori presenti. La notizia della morte del 55enne ha gelato gli oltre 1300 atleti iscritti alla gara e i tanti spettatori accorsi per assistere all’evento, che si svolgeva presso il centro commerciale Vulcano Buono di Nola.

I Soccorsi e il tragico epilogo

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, che sono arrivati prontamente sul posto, purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. L’Asd Atletica Nolana, organizzatrice del campionato regionale di 10 km, ha sospeso la cerimonia di premiazione e ha rinviato l’evento a data da destinarsi, comunicando la decisione con una nota ufficiale. “Nonostante i soccorsi, l’epilogo più triste ha raggiunto la manifestazione, gelando i cuori degli oltre 1300 partecipanti e dei tanti presenti”, si legge nel comunicato dell’associazione.