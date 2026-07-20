Una serata in discoteca si è trasformata in tragedia al Rama Beach di Varcaturo, dove ha perso la vita Carmine Saccone, 27 anni, residente in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava nel parcheggio della struttura balneare insieme a degli amici, tutti residenti nella zona di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico.

Tragedia al Rama Beach di Varcaturo: muore un ragazzo di 27 anni, disposta l’autopsia

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, arrivati intorno alle 4 del mattino con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Per chiarire le cause del decesso, il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà accertare cosa abbia provocato l’improvvisa morte del 27enne.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti nella struttura per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e raccogliere le testimonianze delle persone presenti durante la serata. Occorrerà capire se Carmine avesse assunto alcolici e se soffrisse di patologie pregresse che possano aver inciso sul malore fatale.