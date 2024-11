Un dramma si è consumato nella tarda serata di ieri, giovedì 21 novembre, nel cuore di Napoli, dove una donna di 52 anni è precipitata dal 30esimo piano dell’Hotel Ambassador in via Medina.

Tragedia al centro di Napoli: donna precipita dal 30esimo piano dell’Hotel Ambassador

A quanto si è appreso la caduta della donna – non è ancora chiaro se si tratti di un’ospite della struttura alberghiera – si è interrotta al nono piano dell’edificio dove è avvenuto lo schianto. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per la donna non c’è stato scampo: il decesso è stato constatato sul luogo della tragedia.

Le prime ricostruzioni sembrerebbero indicare un gesto volontario, ma la dinamica dei fatti è ancora oggetto di approfondimento da parte dei carabinieri di Napoli. Gli investigatori stanno vagliando ogni dettaglio per chiarire se si sia trattato di suicidio o di un incidente. Il boato provocato dalla caduta ha allertato i passanti e i residenti della zona, alcuni dei quali si sono affacciati o riversati in strada per capire cosa fosse successo.