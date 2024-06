Ancora vittime giovanissime della strada. Questa notte, ad Aversa, un 19enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Salvo D’Acquisto.

Giovane di 19 anni muore in un incidente stradale ad Aversa

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il ragazzo viaggiava su uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato delle catene che delimitavano il piazzale di un supermercato. Questo impatto ha provocato la perdita di controllo del veicolo e il successivo violento schianto sull’asfalto, causando la morte istantanea del giovane.

Al momento, le autorità stanno indagando per determinare se l’incidente sia stato causato esclusivamente dalle catene o se il ragazzo abbia avuto un contatto con un altro veicolo prima di perdere il controllo dello scooter. A tal fine, sono in corso analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire ulteriori dettagli cruciali per comprendere la dinamica dell’evento.

Il pubblico ministero della Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro dello scooter coinvolto nell’incidente, nonché il trasferimento della salma del giovane presso l’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Indagini in corso per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto.