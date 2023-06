Tragedia poco fa ad Acerra. Una bimba di appena 5 anni è morto precipitando dal balcone del terzo piano di un’abitazione.

Acerra, tragedia in via Spiniello: morta una bimba di 5 anni

La dinamica di quello che sembra un incidente domestico è ancora da chiarire. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Spiniello, non lontano dall’Asse Mediano. I militari dell’Arma sono in questo momento sul luogo della tragedia per i rilievi del caso.

La minore sarebbe precipitata dal balcone della propria abitazione al terzo piano. Inutile i tentativi di salvare la piccola che è deceduta. La Procura di Nola ha disposto accertamenti. Pm di turno e medico legale sul posto.